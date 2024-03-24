Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 302 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 446 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 sürücü tutuklanmış ve 40 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse; 257’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 60’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak ve 74’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.