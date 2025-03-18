Dün akşam Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde seyreden bir araçta bulunan iki yolcunun vücutlarını aracın pencerelerinden dışarı çıkararak insan hayatını tehlikeye atacak şekilde seyahat etmeleri görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri harekete geçerek ve kısa sürede araç sürücüsü ve yolcular tespit etti.

Aracın mutad koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsüne 6520,35 TL para ve 10 ceza puanı, seyir halindeyken araçtan vücutlarını dışarı çıkararak seyahat eden her iki yolcuya da ayrı ayrı 4346,90 TL'lik para cezası kesildi.