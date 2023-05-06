Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.05.2023 tarihinde 00:20 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu boyunca, MR 965 plakalı aracı ile İskele istikametine doğru kullanan Maij Ayşin QURBANOV (E-27) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Çukurova ağıllar bölgesi yol kavşağına geldiğinde o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet ERTE (E-32) yönetimindeki HG 950 plakalı salon aracı dikkatsiz bir şekilde kavşak üzerinde geçmeye çalıştığı sırada, sinyal verip sağa ağıllar bölgesine dönüşe geçen HG 950 plakalı araca çarptıktan sonra yolun sağından çıkarak takla atmıştır.



Akabinde yine sağ şerit içerisinden HG 950 plakalı aracı geçmek için MR 965 plakalı aracın gerisinden dikkatsiz ve süratli bir şekilde gelmekte olan Beytulla SADIQOV(E-27) yönetimindeki UK 085 plakalı araç, öncesinde kaza yapıp sağ şerit içerisinde durmakta olan HG 950 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun sağından çıkan HG 950 plakalı araç takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan HG 950 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rabia ERTE ve Salih ERTE kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.