Yaşanan olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.01.2024 tarihinde, E.A.(E-34)’nın, Gazimağusa’da trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle, H.T.(E-49)’nin kullanımındaki aracın önünü kestikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu sert cisimle söz konusu aracın sol arka camını kasten çizerek hasara uğrattığı ve H.T.’nin başına ve kollarına vurmak suretiyle de, adı edileni ciddi şekilde darp ettiği tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine E.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.