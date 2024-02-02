İyilik Evi’nde “aile okulu” eğitimleri verilecek İyilik Evi’nde “aile okulu” eğitimleri verilecek

Yaşanan olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.01.2024 tarihinde, E.A.(E-34)’nın, Gazimağusa’da trafikte kendisine yol vermediği  gerekçesiyle, H.T.(E-49)’nin kullanımındaki aracın önünü kestikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu sert cisimle söz konusu aracın sol arka camını kasten çizerek hasara uğrattığı ve H.T.’nin başına ve kollarına vurmak suretiyle de, adı edileni ciddi şekilde darp ettiği tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine E.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.