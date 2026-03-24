Güvercinlik-Çayönü anayolunun güney kısmında bulunan ağıl yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.
24 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında, Çayönü’nde sakin Süleyman Arcanlı (68) yönetimindeki AG 193 plakalı traktör, kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada dere yatağının bulunduğu noktaya geldiğinde sol arka tekerin kayması sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 2 metre derinlikteki dere yatağına düşen traktör tavanı üzerinde durdu.
Kazada traktör sürücüsü Süleyman Arcanlı ile araçta yolcu olarak bulunan Suzan Arcanlı (66) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.