Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

21.12.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde, Yusuf MERT (E-47) yönetimindeki DZ 730 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan S Mar Market önlerine geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve söz konusu markete dönmek için sinyal verip yavaşlayan Ahmet KADI (E-76) yönetimindeki RJ 789 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra, aracını yol içerisinde geriye doğru hareket ettirip yolun solundaki kaldırım üzerinde park halinde bulunan UV 248 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmış ve geriye gitmeye devam edip, markete ait park yerinin çevre duvarına da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu DZ 730 plakalı araç sürücüsü Yusuf MERT, kaldırılığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş olup, Koroner Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Yusuf MERT’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

