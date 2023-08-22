Bunlar da ilginizi çekebilir

. Yeni fiyatın bugünden itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.

DDT Kalıntılı Fıstık Kabuğu İmha ediliyor

DDT Kalıntılı Fıstık Kabuğu İmha ediliyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 285 TL’den satılan ev tipi tüp gaz fiyatları 335 TL’ye yükseldi

Bakanlar Kurulu, ev tipi tüp gaz fiyatlarına zam yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.