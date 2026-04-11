Diğer bölgelerle devam edecek bölgesel toplantılarda, sanayicilerin sorunlarının yerinde dinlenerek, çözüm önerilerinin ortak akıl ve veriye dayalı analizlerle geliştirilmesi hedefleniyor.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, Palm Beach Hotel’de düzenlenen bölgesel üye toplantısına, Gazimağusa ve İskele bölgelerindeki sanayiciler, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile bazı belediye yetkilileri yanında KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

“Geleceğimizi birlikte belirleyelim” sloganıyla düzenlenen toplantıda, üyeler sorunlarını anlattı ve beklentilerini dile getirdi. Sanayiciler, Türkiye’deki, Güney Kıbrıs’taki ve birçok çağdaş ülkedeki teşviklerin KKTC'deki sanayiciye de sağlanması gerektiğini belirterek, sanayi bölgelerindeki sorunlara işsret etti. Sanayiciler bu bölgelerdeki işletmelerin yalnızca yüzde 17’sinin sanayici olduğunu savundu.

Sanayi bölgeleri dışındaki işletmelerin konutlar arasında kaldığını belirten sanayiciler, krediye erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını söylediler. Sanayiciler, "yerli sanayi yerine ithalat yapıldığı, bürokrasi nedeniyle devlet dairelerinde zaman kaybı yaşandığı, kalitesiz ürünler ithal edildiği, yatırım indiriminin kaldırıldığı, gümrüklerde belge sorunları yaşandığı, ve hammadde ithalatında teşvik verilmediği" yönünde eleştirilerde de bulundular.

-Uluçay: “Sanayiciyle destek vermeye hazırız"

Etkinlikte konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kent ve sanayi bölgelerine yönelik çalışmaları anlatarak, sanayicilerin sorunları ve beklentileri konusunda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

-Kamacıoğlu: “Eleştiriye açığız, birlikte çözüm üreteceğiz”

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu da konuşmasında görev süresini değerlendirdi ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Sorunların çözümünde kavga yerine diyalog yolunu tercih ettiklerini söyleyen Kamacıoğlu, sosyal sigorta prim desteğini artırdıklarını, sanayi sicili çalışmalarını hayata geçirerek, Sanayi Sicili/Kapasite Raporu birimi kurduklarını ve neredeyse tüm sanayi işletmelerini ziyaret edilerek kapasite raporu hazırladıklarını ifade etti.

Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) sorunlara çözüm bulmak amacıyla Sanayi Bölgeleri birimi oluşturduklarını söyleyen Kamacıoğlu, bu kapsamda belediyelerle iş birliği içinde temizlik faaliyetleri yürütüldüğünü, altyapı ihtiyaçlarının tespit edilerek çalışmalar yapıldığını ve OSB Yasası’nın değiştirilmesi için girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Kamacıoğlu mevcut elektrik teşviklerinin değerini yitirdiğini ve güncellenmesi gerektiğini de söyledi.

Sanayi bölgelerindeki doluluk oranları hakkında yetki karmaşası yaşandığını belirten Kamacı, sanayici dışı yoğunluk nedeniyle verilen “sözlerin tam anlamıyla yerine getirilemediğini” kaydetti. Kamacıoğlu, 50 milyon euro değerindeki SAN-HO Güneş Enerji Santrali Projesi ile ilgili detaylı bilgi de verdi.

Projenin, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile ortak ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan görüş alınarak yapıldığını belirten Kamacıoğlu, proje kapsamında üretimin akülü sistem ile yapıldığını, toplam kapasitenin 50 megavata çıktığını ve sonuçlandığında sanayicinin yüzde 60’ının yeşil enerji ile çalışacağını söyledi.

Kalkınma Bankası ile yapılan protokol kapsamında üyelere işletme kredisi sağlandığını da belirten Kamacıoğlu, sanayiciliğin büyük bir tutku gerektirdiğini söyleyerek, bu mücadelenin ülkeyi yönetenler tarafından görülmediğini savundu.

Kamacıoğlu, yetkililere sunmak üzere bir program hazırladıklarını, bölgesel toplantılarda dile getirilen görüşlerin de bu programa dahil edileceğini ve kendilerini ziyaret eden tüm siyasi parti temsilcilerine hazırladıkları program vereceklerini de aktardı.