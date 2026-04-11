Öztürkler, mesajında Cindoruk’un vefatını “derin bir üzüntüyle” öğrendiğini belirterek, onun Türk hukuk sistemi ve demokrasi kültürüne önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Cindoruk’un, devlet adamlığı kimliğiyle her zaman saygıyla anılacağını ifade etti.

Mesajında, Cindoruk’un gençlik yıllarından itibaren Rauf Denktaş ile kurduğu güçlü dostluğa da dikkat çeken Öztürkler, özellikle 1960 Garanti ve İttifak Antlaşması sürecinde Kıbrıs davasına verdiği desteğin önemine işaret etti. Cindoruk’un bu süreçte “kutlu mücadelede en ön saflarda yer alan isimlerden biri” olduğunu kaydetti.

Öztürkler, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.”