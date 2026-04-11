Nakil hekimlerinden, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Hasan Birtan Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yoğun bakımda olan hastanın sağlık durumunun stabil ve kritik olduğunu söyledi.

-12 saatlik operasyon

Birtan, beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki hastanın ailesinin bağışçı olmasıyla nakille ilgili sürecin başladığını, organlardan sadece kalbin nakil için uygun bulunduğunu söyledi.

Operasyonun yaklaşık 12 saat sürdüğünü belirten Birtan, aynı hastaya ikinci kez kalp nakli yapılmasının cerrahi zorluğuna işaret etti.

Birtan, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tıp dünyasında ender görülen bir başarıya imza atıldı” dedi.

-İkinci şans, ikinci nakil

Dr. Birtan, ileri derecede kalp yetmezliğiyle takip edilen hastaya 2019’da kalp nakli yapıldığını, bunun KKTC’deki ilk kalp nakil operasyonu olduğunu anımsattı.

Nakille hayata tutunan hastanın yedi yıl sonra geçirdiği kalp kriziyle yeniden kalp yetmezliğine girdiğini, nakil listesine dahil edildiğini söyleyen Birtan, organ bağışçısı bulunmasıyla hastanın ikinci kez yaşama tutunma şansına sahip olduğunu belirtti.

-“Nakil listesinde 20’ye yakın kişi var ama hasta sayısı çok daha fazla”

Kalp yetmezliğinde bilimin önerdiği tek etkili tedavinin nakil olduğunu vurgulayan Hasan Birtan, KKTC’de kalp nakli bekleyen hasta listesinde yaklaşık 20 kişi bulunduğunu ancak yetmezlik yaşayan hasta sayısının çok daha fazla olduğunu vurguladı.

-Birtan hastalara seslendi: “Çaresiz değilsiniz”

Kalp yetmezliği yaşayan hastalara “Çaresiz değilsiniz…” diyerek seslenen Dr. Birtan, nakil listesine başvurulmasını istedi.

Organ bağışının önemine de işaret eden Hasan Birtan, toplumda bu konudaki farkındalığın artması gerektiğini söyledi.

Hasan Birtan, hayatını kaybeden hastaya rahmet, bağışçı olan aileye sabır diledi.

Birtan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Dr. Ozan Emiroğlu, nakil ekibi ve Antalya Üniversitesi uzmanlarından Prof. Dr. Ömer Bayezid’a da teşekkür etti.