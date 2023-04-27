Tüp gaz fiyatında indirime gidildi.
10 kilogramlık tüp gazın yeni fiyatı 250 TL oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İndirimli fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Bakan Amcaoğlu, tüp gaza 35 TL indirim geleceğini bugün duyurmuştu.
Tüp gaz fiyatında indirime gidildi.
10 kilogramlık tüp gazın yeni fiyatı 250 TL oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İndirimli fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Bakan Amcaoğlu, tüp gaza 35 TL indirim geleceğini bugün duyurmuştu.
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