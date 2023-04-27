Tüp gaz fiyatında indirime gidildi.

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10 kilogramlık tüp gazın yeni fiyatı 250 TL oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İndirimli fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Bakan Amcaoğlu, tüp gaza 35 TL indirim geleceğini bugün duyurmuştu.