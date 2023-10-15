Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de tatbikat yapmaya hazırlanıyor.
Kıbrıs açıklarında yapılacak olan tatbikata ilişkin, Antalya istasyonundan bildiri yayınlandı.
Antalya İstasyonu’ndan yayınlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.
Tatbikat 16 - 20 Ekim tarihlerinde olacak
Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu. 13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, “Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA