Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlara karşı müdahalede imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve personelin güncel bilgilerle donatılmasıyla ilgili çalışmalarla eğitimlere devam ediliyor. Bu bağlamda, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın TC Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde “Trafik kazalarına müdahale, üst katlardan kurtarma, kuyu kazalarına müdahale, arazide arama kurtarma ve enkazda arama kurtarma” konularında eğitim ve tatbikat planlandı.

Ankara’da Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu tesislerinde 29 Mayıs - 2 Haziran 2023 tarihleri arasında icra edilecek eğitim ve tatbikata, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğünden sekiz arama kurtarma personeli katılacak.

Açıklamaya göre, dostluk, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla düzenlenecek arama kurtarma tatbikatıyla ortak taktik, teknik ve usulleri geliştirmenin yanı sıra iki ülke personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.