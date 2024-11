DAÜ Hukuk Fakültesi 2006 yılı mezunu Av. Ufuk Kök, Denizli Barosu Başkanlığı görevine atandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Baro Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Devir Teslim Töreni ile Baro Başkanı Av. Ufuk Kök önceki dönem Baro Başkanı’ndan görevi teslim aldı.

Av. Kök konu ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamasında bir DAÜ’lü olarak Denizli Barosu 49. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Baro Başkanı seçilmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DAÜ’nün uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları her zaman takip ettiğinin altını çizen Av. Kök, DAÜ’lü olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade etti. Öte yandan Denizli Baro Başkan Yardımcılığı görevinde ise DAÜ Hukuk Fakültesi 2009 yılı mezunu Av. Engin Yıldız yer alıyor. Av. Yıldız bir DAÜ’lü olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, DAÜ’de aldığı eğitimin ve bilgi birikiminin kariyerindeki ilerlemede büyük rol oynadığına dikkat çekti.

Edirne ve Malatya Barolarında da DAÜ Rüzgarı

Türkiye’nin diğer önemli barolarında da DAÜ mezunları liderlik görevleri üstleniyor. Bunların başında da Edirne Barosu Başkanı olarak görev yapan Av. Gökhan Karakoç geliyor. 2002 yılında DAÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Karakoç, DAÜ’den aldığı eğitimin kendisine sağlam bir hukuk temeli kazandırdığını ve mezun olduğu üniversiteyle her zaman gurur duyduğunu ifade etti. Av. Karakoç, DAÜ’nün öğrencilerine sadece akademik açıdan katkı sağlamadığını ayrıca öğrencilerine kendilerini geliştirmeleri için birçok fırsatlar da sunduğunu belirtti. Kariyerinde emin adımlar ile yürümesinin DAÜ’de almış olduğu eğitime bağlı olduğunu aktaran Av. Karakoç bir DAÜ’lü olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Öte yandan DAÜ Hukuk Fakültesi 2008 yılı mezunu Av. Onur Demez, Malatya Barosu Başkanı olarak yaptığı görevde Malatya Barosu’nda en genç baro başkanı olma özelliğini de taşıyor. Av. Demez, DAÜ’nün kazandırdığı geniş vizyon ve kaliteli eğitimin mesleki başarılarına büyük katkı sağladığını dile getirerek, DAÜ’nün akademik kazanımların yanında öğrencilerini sosyal anlamda da geliştirdiğini ve öğrencilerinin öz güvenleri yüksek birer avukat olarak mezun olmalarını sağladığını aktardı. Bugünkü başarılarında ve kariyer yolculuğunda DAÜ’de almış olduğu eğitimin ve DAÜ’nün sosyal imkanları sayesinde elde ettiği kazanımların büyük payı olduğunu aktaran Av. Demez “DAÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır” dedi.

DAÜ Mezunlarının Gurur Veren Başarıları

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün yalnızca uluslararası platformlardaki akademik başarılarıyla değil, mezunlarının önemli görevlerdeki başarılarıyla da adından söz ettirdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Hukuk Fakültesi mezunlarının Türkiye’nin önemli barolarında başkanlık yapmalarının büyük bir gurur olduğunu belirtti. Mezunların başarılarının DAÜ’de verilen eğitim kalitesi ve mezunların hukukun üstünlüğü ilkesine olan bağlılığının bir kanıtı olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, “Mezunlarımızın DAÜ’yü gururla temsil etmeye devam edeceklerine inancımız tamdır. Hepsine görevlerinde başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.