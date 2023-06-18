Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve bakanların da aralarında bulunduğu yetkililer tarafından karşılanan Yılmaz, Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda yürütülen çalışmaları inceleyecek ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Yarın, Kıbrıs Türk halkının merhum liderleri Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret edecek Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşerek ortak basın açıklaması yapacak, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında ve KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi kapsamındaki Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu bağlantı noktasında incelemelerde bulunacak, Yeni Ercan Havalimanı, Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesi'ne yönelik ön değerlendirme toplantısına katılacak.

Yılmaz’ın yarın akşam KKTC’den ayrılması bekleniyor.