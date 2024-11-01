Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında bu kapsamda “KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol”, “Çevre ve Şehircilik Alanlarında Bakanlar Bildirisi”, “Tapu 2024-2025 Eylem Planı” imzalandı.

Protokollere imza koyan Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, imza töreni öncesinde toplantı yaptı. Toplantı ve imza töreninde TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de hazır bulundu.

Lefkoşa Concorde Otel'de yer alan toplantı sonrası, iki ülke arasında “Çevre alanında işbirliği, Şehircilik alanında işbirliği, CBS protokolü ve Tapu Eylem Planı” üzerine anlaşma imzalandı.

Ataoğlu: "Protokoller, ülkenin geleceğine yönelik işbirliğinin devamı"

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, açılış konuşmasında, protokollerin, ülkenin geleceğine yönelik işbirliğinin devamı olacağını söyledi.

Ataoğlu, ülke genelinde elzem projelerin, işbirliği içinde hayata geçirilmesi için bu protokollerle temellerin atılacağını belirtti, ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Kurum: "Ortak gelecek için çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, Kıbrıs Türk halkına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Kurum, Kıbrıs Türk halkının itibarı, refahı için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi ve Erdoğan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve izolasyonlara son verilmesi çağrılarını anımsattı.

Ortak gelecek için çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Kurum, çevre ve şehircilik alanlarında atılan imzaların hayırlı olmasını temenni etti.

Başbakan Ünal Üstel’e geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, yerel yönetimler, çevre, şehircilik, tapu meteoroloji kamu altyapısı ve diğer alanlarda atılacak adımların önemine işaret etti.

TOKİ’nin Türkiye ve KKTC’de yaptığı çalışmaları anlatan Kurum, Kapalı Maraş'ın açık hava müzesi olması çalışmaları yanında, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis inşaatını incelediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis inşaatının yılbaşına kadar tamamlanacağını belirten Kurum, Millet bahçesi ile cami inşaatının da 2025 Haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Yüksek mahkeme ve kütüphane süreci için de çalışmaların başladığını ifade eden Kurum, kasım ayında ihale, aralıkta da inşaat sürecinin başlayacağını kaydetti.

TOKİ ile Türkiye’de hayata geçirilen projeleri anlatan Kurum, 6 Şubat depremi sonrası KKTC halkıyla da birlikte sahada olduklarını, her alanda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

KKTC’de de bu çalışmaları hayata geçirmek için protokolleri imzalamak amacıyla burada olduklarını ifade eden Kurum, sosyal konut ve tapu yanında, kamu hizmeti ile ilgili adımlar atacaklarını kaydetti.

Vatandaşa hızlı, verimli, kaliteli hizmetlerin verilmesini amaçladıklarını ifade eden Kurum, iklim değişikliği ile ilgili de adımlar atacaklarını, çöp ayrıştırma, çevre, şehircilik gibi alalarda adımlar atacaklarını, atıkların gelecek için değerlendirileceğini belirtti.

Üreten, kalkınan kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için çalışmaya devam edeceklerini beliren Kurum, barış için, verilen mücadelenin devamı için Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkıyla ekmek, su, aş, tecrübeyi gelecek için paylaşmaya devam edeceklerini söyledi, “hayırlı olsun” dedi.