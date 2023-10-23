Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamından düzenlenecek olan etkinlikler hakkında duyurdu yaptı.
Etkinlikler çerçevesinde “Gezici Sinema Tırı Etkinliği, 100. Yılı Doğa Yürüyüşü, Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası, Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri Defilesi, Alayköy İlkokulu 100. Yılı Teknoloji Odası açılışı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı konseri etkinlikleri düzenlenecek.
October 23, 2023