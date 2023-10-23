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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamından düzenlenecek olan etkinlikler hakkında duyurdu yaptı.

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