İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumu II. Ekonomi Konferansı düzenlendi.

Ticaret Odası'ndan verilen bilgiye göre, Konferans’ın açılış konuşmalarını, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, TC Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Eş Başkanı Omaç Cin yaptı.

DENİZ: KKTC’NİN CİDDİ BİR EKONOMİK POTANSİYELİ VARDIR

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, konuşmasında KTTO’nun Türkiye-KKTC ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini kaydederek, bu doğrultuda yapılan çalışmaların Türkiye ve KKTC hükümetleri tarafından da destek gördüğünü belirtti.

Deniz, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortak çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gözlemliyoruz. Yakın gelecekte çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.” dedi.

"GSYİH 4 MİLYAR SEVİYELERİNDE... KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR 13-14 BİN DOLAR"

KKTC’nin ciddi bir ekonomik potansiyeli olduğuna dikkat çeken Deniz, şunları kaydetti:

“KKTC’de 1977 yılında yalnızca 210 milyon dolar olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın 2023 yılında 4 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiş olmasını bekliyoruz. Kişi başına düşen gelirimiz 13-14 bin dolar seviyelerindedir.

TÜRKİYE'YLE TİCARET... 2.8 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT, 159 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’nin en önemli ticaret ortağıdır. Elimizdeki 2023 yılı verilerine göre, 2023 yılında 2,8 milyar dolarlık ithalat ve 159 milyon dolarlık ihracat yapmışız. İthalatımızın yüzde 70’ini Türkiye’den yapmışız. İhracatımızın ise yüzde 80’ini Türkiye’ye gerçekleştirmişiz. Bu küçücük adada, böyle bir ithalat hacmine ulaşılması, KKTC’nin bir hizmetler ülkesi olduğunu gösteriyor.”

CİN: TARIMDA KATMA DEĞERİ YÜKSELTECEK İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLİYORUZ

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Eş Başkanı Omaç Cin de konuşmasında, başarı için sürekliliğin esas olduğuna dikkat çekti.

Cin, çalışmalarında çizilen yol haritalarında üç ana başlıktan biri olan tarım ürünlerinin yaş olarak satılmasında yaşanan sıkıntıları çözmek adına gelecek dönemde üretilen ürünleri işlenmiş gıda haline getirerek, hem ürünlerin raf ömürlerini uzatmayı, hem de katma değerlerini yükseltmek anlamında iş birlikleri yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye-KKTC yatırım ve ticarette iş birliği alanları temalı konuşmalarda ise KTTO Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu “Liman”, KTTO Başkan Vekili Aziz Limasollu “Enerji”, KTTO Meclis Üyesi/ Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Başkan Vekili İbrahim Özcan ise “İşlenmiş Tarımsal Ürünler ve Sanayisi” konularında bilgiler verdi.

GÜNDOĞDU: KKTC´NİN GELİŞMESİ İÇİN LİMANLAR İYİLEŞTİRİLMELİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, konuşmasında KKTC’de resmi tanımlı üç liman olan Gemikonağı Limanı, Girne Antik Limanı ve Gazimağusa Limanı ile ilgili yapılabilecek iyileştirmelere değinerek, ülkenin gelişmesi için limanların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

LİMASOLLU: ENTERKONNEKTE KKTC’Yİ AYAĞA KALDIRACAK

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasollu da, enerji konusunda yapılacak yatırımların doğru zaman ve yönlendirmeyle yapıldığı takdirde KKTC’nin ciddi kazanımlar elde edebileceğini kaydetti. Limasollu, enerji maliyetlerini düşürebilecek ve yeşil enerjiye yönelik çalışmalar hakkında konuşarak, kablo projesi hayata geçirilene kadar enerji depolamanın önemine işaret etti.

ÖZCAN: KKTC İÇ PAZARI ÜRETİMİN BİR MİKTARINI YERİNDE TÜKETEBİLECEK SEVİYEDEDİR

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC tarafı Başkan Vekili İbrahim Özcan ise, “Bugünkü durumda KKTC hem önemli tarım ürünlerine hem de işlenmiş gıdalar bakımından gelişmiş bir pazara sahiptir.” dedi.

Özcan, bunun yanında, Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan Yeşil Hat Tüzüğü ile işlenmiş gıdaların Güney Kıbrıs’a satılmasının mümkün olduğunu ve belirlenen koşulları taşıyan ürünlerin bu olanaktan yararlanabildiğini hatırlattı.

KKTC’nin işlenmiş tarım ürünlerini genellikle Türkiye’den ithal ettiğini ve bu ithalatın yılda 1 milyar dolar dolaylarına vardığını kaydeden Özcan, tarım ürünlerinin işlenmesinde iki ülkeden iş insanlarının iş birliği kapasitesinin altını çizdi.

Özcan, “Türkiye’de bilgi birikimi vardır. KKTC’de tarımsal üretim olanakları mevcuttur. Türkiye’den firmalar pazarın talebinin ne olduğunu biliyorlar. KKTC iç pazarı üretimin bir miktarını yerinde tüketebilecek seviyededir. Geriye iş geliştirme, bilgimizi, becerimizi ve gücümüzü birleştirmekten başka ne kalıyor?” dedi.