Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelecek.

TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, KKTC ziyaretinde önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek. Daha sonra Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi'ne gidecek olan Özer, burada öğrencilerle bir araya gelecek.

Özer, temasları kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile eğitim politikaları ve iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Ziyarette, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim alanlarında devam eden iş birliğinin geliştirilmesi, öğretim programları ve ders içeriklerinin ortak değerleri güçlendirmesi amacıyla heyetler arası teknik toplantılar yapılacak.