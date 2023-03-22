Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda ve KEİ Ofisi’nin finansmanı ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle Ramazan ayı boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 6 ilçede, 17 sabit noktada günde 6 bin 150 kişilik iftar yemeği ikram edilecek.

Barış, hoşgörü, kardeşlik ve merhamet duygularının en derinden hissedildiği Ramazan ayı boyunca Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Girne, Güzelyurt ve Lefke’ye bağlı 17 noktada günlük 6 bin 150 kişiye dağıtım yapılacak şekilde iftar programı planlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Sofralarımızın tadı birlik, tuzu beraberlik, lezzeti kardeşlikten gelir. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayı boyunca aynı sofrayı paylaşmak adına tüm halkımız Ramazan Sofrası’na davetlidir” denildi.

Ramazan Sofrası Noktaları:

Lefkoşa

• Gönyeli Yalçın Park

• Hamitköy Cami Avlusu

• Lefkoşa Sanayi Cami

• Hz. Ebubekir Cami

• Hala Sultan Cami

Gazimağusa

• Maraş Ulu Cami

• Doğu Akdeniz Üniversitesi

• Yeniboğaziçi Cami

İskele

• İskele Cami

Girne

• Nurettin Ersin Paşa Cami

• Barış Parkı

• Karaoğlanoğlu Cami

• Esentepe Cami

Güzelyurt

• Güzelyurt Fatih Cami

• Bostancı Cami

Lefke

• Lefke Avrupa Üniversitesi

• Gemikonağı Cami