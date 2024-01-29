Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisinden yapılan açıklamada, KEİ Ofisi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve ilgili bakanlıkların gözetiminde tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde KKTC genelinde 2011-2023 döneminde kısmi hibe ve çeşitli başlıklar altında destek programları yürütüldüğü belirtildi.

"Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi" ve "Rekabet Gücünün Artırılması" gibi başlıklar altında yürütülen toplam 9 program kapsamında KKTC'deki reel sektörden 525 işletme ve projeye yaklaşık 500 milyon lira mali kaynak tahsisi sağlanarak, 1 milyar lirayı aşkın kaynak yatırımının faaliyete geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, programlarla, henüz büyüme aşamasındaki firmaların faiz sarmalına girmesini önleyerek öz sermayesini de harekete geçirmek suretiyle sorumluluk altına girmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokollerin her iki ülke için önemli bir finansal kaynak akışını temsil ettiği bildirilen açıklamada, Türkiye'den KKTC'ye aktarılan kaynaklar arasında reel sektör desteklerinin ayrı bir önem taşıdığı kaydedildi.