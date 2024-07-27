Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

YASİN EKREM SERİM KİMDİR?

TC’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Yasin Ekrem Serim, üniversite öğrenimini KKTC’de yapmış genç bir bürokrat… 27 Mart 1986 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra İngiltere’de University of Westminster’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Harvard Kennedy School’un Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına da katıldı… Başta TC Dışişleri Bakanlığı olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşta görev aldı. Serim, Dışişleri Başkanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gibi üst düzey kurumlarda çalıştı.