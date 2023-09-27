Türkmenköy-Beyarmudu ana yolunda saat 20.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, toplam 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Umut Gazelci (E-20), yönetimindeki CC 131 plakalı salon araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkarak ağaca çarparak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut Gazelci ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Demir (E-17) ve Ahmet Öner Haydaroğulları (E-16) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor...