Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Beyoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Beyoğlu 15 Eylül 2023 tarihinde 20.00-20.15 saatleri arasında zanlı M.M'nin Güzelyurt adresinde S.K’ye ait iki katlı ikametgahın alt katındaki kuzey kısımda bulunan kapalı durumdaki tuvalet penceresini hasar yapmaksızın açıp konu ikametgah içerisine girdikten sonra ikametgahın salon kısmındaki komodin üzerindeki tahta kutu içerisinde muhafaza edilen 5 adet 200 TL olmak üzere toplam 1000 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının tespit edilerek tutuklanmasının ardından yapılan ileri soruşturmada söz konusu ikametgaha zanlının 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde saat 02.00 raddelerinde yine alt katındaki kuzey kısımda bulunan kapalı durumdaki tuvalet penceresini hasar yapmaksızın açıp içeriye giriş yaptıktan sonra; ikametgahın alt katındaki salon kısmında bulunan komidin çekmecesi içerisindeki altın kutusunda muhafaza edilen 1 çift küpe ,1 adet kolye ve 1 adet bilezikten oluşan sarı renk altından mamul 24 ayar altın setini ve 1 adet çiçek motifli üzerinde beyaz renk inci bulunan sarı renk altından mamul 22 ayar yüzüğü sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis tutuklanan zanlının iki adet gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını itiraf ettiğini ancak halen aranmakta olan emareler ve incelenmesi gereken kamera görüntüsü olduğunu, vermiş olduğu ifadelerinde teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadetti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



