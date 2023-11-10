İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının da yer aldığı toplantıda, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile güncel hükümet çalışmaları, Anavatan Türkiye ile yürütülen ekonomik, enerji ve dışa açılım adımları ile 15 Kasım KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerle ilgili istişarede bulundu.

Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, altyapı, ulaşım, bilişim ve sağlık alanında yeni icraatlarla ilgili olarak da genişletilmiş MYK toplantısında üyeleri bilgilendirdi.

Üstel, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına sadece hükümet olarak değil, UBP olarak da bu yıl çok daha büyük önem verdiklerini MYK ile paylaşarak, hazırlıkların yoğunlaştırılması talimatını verdi.