Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman, YSK’ya adaylık başvurusu yapmasının ardından Lefkoşa Arasta gezisi yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve partililerden oluşan kalabalık, Ali Başman’a yürüyüşünde eşlik etti.

Arasta’nın ardından Başman ve beraberindekiler, Büyük Han’ı da ziyaret etti.

Esnafın ve vatandaşın her geçen gün artan ilgisine teşekkür eden Ali Başman, ticaret hayatından yıllara dayanan esnaf dostlar yanında, vatandaşların kendisine yönelik sıcak karşılamasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Başman, “Lefkoşa, benim çocukluğum, gençliğim… Adaylık başvurumuzu yaptık ve soluğu Lefkoşa’nın sokaklarında aldık. Tek tek her yere gideceğiz. Ülkenin her köşesini ziyaret edeceğiz. Bu ülke için, insanımız için yapacaklarımızı anlatacağız” dedi.

Siyasi istikrar vurgusunu yineleyen Başman, “Sloganımızı belirlerken ne dedik? UBP ile her alanda gücümüze güç katıyoruz. Gücümüz, birliğimizdir. Hep birlikte, sokakta, caddede, meydanlarda sandıkta gücümüzü birleştireceğiz. Ülkemize aydınlık ve refah dolu yarınları birlikte getireceğiz” diye konuştu.