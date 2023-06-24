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UBP’den verilen bilgiye göre, Başman, saat 10.00’da 81 numaralı sandık ta oyunu kullanacak.

Ulusal Birlik Partisi ( UBP ) Milletvekili adayı Ali Başman , yarın yapılacak olan ara seçim de, oy unu, Yenikent Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’nde kullanacak.

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