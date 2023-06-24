Başbakan Üstel, oyunu Alsancak İlkokulu’nda kullanacak   Başbakan Üstel, oyunu Alsancak İlkokulu’nda kullanacak  

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman, yarın yapılacak olan ara seçimde, oyunu, Yenikent Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’nde kullanacak.  

UBP’den verilen bilgiye göre, Başman, saat 10.00’da 81 numaralı sandıkta oyunu kullanacak. 