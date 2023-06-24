Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman, yarın yapılacak olan ara seçimde, oyunu, Yenikent Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’nde kullanacak.
UBP’den verilen bilgiye göre, Başman, saat 10.00’da 81 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman, yarın yapılacak olan ara seçimde, oyunu, Yenikent Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’nde kullanacak.
UBP’den verilen bilgiye göre, Başman, saat 10.00’da 81 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.
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