UBP’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen piyango çekilişinde büyük ikramiye olan BMW marka araç, Lefkoşa’daki The Paradise Park’ta düzenlenen etkinlikte UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel tarafından talihlisine teslim edildi.

Araç teslim etkinliğine UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, UBP’li bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Dört farklı basın kuruluşundan canlı yayınlanan etkinlikte konuşan Ahmet Savaşan, 24 Nisan 2026 tarihinde 97. Tasdik Memuru Erdem Özçakır huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından aracı talihlisine teslim etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Savaşan, UBP’nin 50’nci yıl etkinliklerinin 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Boğaz Piknik Alanı’nda düzenlenecek “50. Yıl Pikniği” ile devam edeceğini belirterek, yıl sonuna kadar siyaset akademisi, çalıştaylar, sosyal ve sportif etkinlikler ile sosyal sorumluluk projelerinin süreceğini vurguladı.