Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde gerçekleştirilecek bakım, onarım ve proje çalışmaları nedeniyle Geçitkale-Tatlısu bölgesinde 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesintiden Geçitkale’de Kanizi Petrol bölgesi, Geçitkale Köy Camii, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz istasyonları ile Tatlısu-Geçitkale kavşağı, Tatlısu köy içi ve köy su pompaları, Tatlısu sahili, Kıbrıs İnşaat, Emtan İnşaat ve Sweet Waterbay siteleri, Sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği ve seralar bölgesi, Altınova ve Ağıllar köyleri, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil hattı, Küçük Erenköy, Bahçeli Sahili ve Bahçeli köy içi etkilenecek.

Öte yandan Değirmenlik bölgesinde de proje çalışması kapsamında 10.00-11.00 saatleri arasında Değirmenlik Sarayönü Mahallesi, Camii Altı Mahallesi, Başpınar bölgesi ve Değirmenlik Ağıllar bölgesine elektrik verilemeyecek.

Girne’de ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Çatalköy Supreme Süper Market’in güneyi ile Levent Sitesi ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.