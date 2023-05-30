Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Adayı Ali Başman, Gazimağusa’da düzenlenen tanıtım şöleninde partililer ve bölge halkıyla buluştu.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekillerinin de katıldığı etkinlikte, Gazimağusa ve çevresinden çok sayıda parti gönüllüsü ve vatandaş salonu doldurdu.

Palm Beach Otel’de düzenlenen gecede, Ali Başman yoğun ilgi ile karşılaşırken, Üstel, Başman, bakanlar ve vekiller, salonu selamlarken coşkuyla alkışlandı.

BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman gecede yaptığı konuşmada, Lefkoşa'dan sonra Gazimağusa'nın gösterdiği yoğun ilgi ve sıcak karşılamanın kendilerini başarıya bir adım daha yaklaştırdığını söyledi.

UBP'den adaylığı onur ve gururla kabul ettiğini belirten Başman, "Ben milliyetçi bir ailede büyüdüm. Bayrağımızı seviyorum. Devletimi seviyorum. İnsanımızı seviyorum. İş dünyası ve spordan sonra şimdi de sizlerin takdiri ile siyasette ülkeme hizmet edeceğim. Başarı hikayelerini birlikte yazacağız. UBP’nin gücüne güç katacağız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başman şöyle konuştu:

Hayatım boyunca hedef odaklı ve istikrardan yana oldum çünkü istikrar başarı getirir. Sayın Başbakan'ın adaylık önerisi gündeme geldiğinde benim için en itici güç 24 vekili 25 yapıp istikrarın sağlanmasına katkı koymak olmuştur. Sürekli değişen değil, 2027’ye kadar daha aktif, daha üretken daha kararlı ve daha da güçlü bir UBP ve hükümetle ekonomik gelişimi yakalayabiliriz.”

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de yoğun ilgiye teşekkür ederken, güneşin Gazimağusa’da bir başka doğmakta olduğuna işaret etti.

Üstel, “Lefkoşa’dan sonra UBP’nin kalesi Gazimağusa da gücümüze güç katıyor. Ali Başman gibi bu şehrin, bu ülkenin evladını bağrına basıyor” dedi.

25 Haziran’da 25’inci vekilin Ali Başman olacağını belirten Üstel, UBP’nin örgütsel gücüne vurgu yaptı.

Üstel, KKTC’ye inanan güvenen ve KKTC’yi sonsuza kadar yaşatmak isteyen ve bayrağını göklerden aşağı indirmemek için kavga veren bir partinin neferleri olduklarını söyledi.

Sendikaların hak arama altında devlete sürekli karşı durma eylemlerinin, hükümeti kararlılığından döndürmeyeceğini vurgulayan Üstel, sınav zamanı çocukları üzmenin kime ne yarar getirdiğini sordu.

Üstel, tam gün eğitimin kaçınılmaz olduğunu, velilerin alım gücünü artırmak istediklerini ifade etti.

Ünal Üstel, belediyeler reformunda da dik durduklarını ve kararlılıkla hayata geçirdiklerini, kararlılık ve istikrarla yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Üstel sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu ülke hepimizin, biz de bu sorumluluğun farkındayız. 2027’ye kadar seçim olmayacak, bunun için 25 Haziran’da 25’inci vekili kazanacağız. Bakıyorum da muhalefet, küskün UBP’lilere güvenerek matematik hesabı yapıyor. Boşuna; beyhude bir çaba. UBP, dinamik bir partidir, kendi içerisinde ciddi siyasi kavgalar verir, ama seçimlerde tek yumruk olur. Yine öyle olacak. Hepimiz kırgınlıklarımız varsa, seçim sonrası konuşmak üzere erteleyeceğiz, seçimi kazanmak için tek yumruk olacağız. Kimse UBP üzerinden hesap yapmasın. Biz, kazanmak için yola çıktık, kartopu gibi, büyüyerek ve güçlenerek, ülkemizi de daha güçlü yapma adına, bu seçimden zaferle çıkacağız."