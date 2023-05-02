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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle, Gündem Kıbrıs Web TV ekranlarında Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin önemine dikkat çeken Kelle, tarım ve üretime işaret etti.Kelle, hükümetin üreticiye verdiği desteklere değindi.

Ülkede üretimin devam etmesinin önemli olduğunun altını çizen Kelle, “Üretimin devamlılığı açısından ortaya konulacak politikaları güncel tutmamız gerekiyor. Bugüne kadar bu süreci güzel devam ettirdik ve umut ediyorum bundan sonraki süreçte de Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in önderliğinde üretim ayakları yere basan politikalarla yürüyeceğiz” dedi.

Yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Kelle, bu konuda yoğun mesai harcandığını belirtti.

Hal Yasası’na dikkat çeken Kelle, hem üreticideki istikrarı hem de tüketici açısından fiyat istikrarını sağlamak açısından atılmış en büyük adımlardan biri olduğunu dile getirdi. Yasanın tüzük çalışmalarının yapıldığını kaydeden Kelle, tüzüklerin tamamlanmasının ardından ilgili yasanın bir yıl içinde hayata geçeceğini söyledi.

ÜRETİMDE İSTİKRAR

Üretimdeki istikrarın yalnızca Hal Yasası ile sağlanamayacağını dile getiren Kelle, planlı üretime ve iyi tarım politikalarına da ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dünyada yaşanan gıda enflasyonunda yaşanan krizin ülkemizde de yaşanmaması için adım atılması gerektiğine vurgu yapan Kelle, bu alanda çalışmaların yapıldığını söyledi.

Üretim alanında yaşanan sıkıntıların yeni olmadığını belirten Kelle, sürdürülebilir tarım politikalarına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Kelle, hayvan sayısından ziyade üretici sayısının arttırılması gerektiğini ve bu anlamda üretimde rekabet ortaya çıkarmanın önemli olduğuna işaret ederek “Bu durum rekabeti getirirken aynı zamanda kalite ve niteliği de artıracaktır. Bunlar için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı et ithalatına ilişkin kararla ilgili de açıklamalarda bulunan Kelle, şunları kaydetti: "Karar gerek duyulduğu takdirdedir. Tarım Bakanı’nın yapacağı çalışmalarda gerek duyulursa yapacaktır.”

“TARIMSAL SANAYİ NOKTASINDA OLMAZSA OLMAZ”

Planlı üretimin bir kez daha altını çizen Kelle, “Hal Yasası, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarım Entegre Sistemi hayat bulduğunda ülkemizde gıda enflasyonunun önüne geçebileceğiz” dedi.

Yaş sebze konusuna da değinen Kelle, “Dövizin yükselişi, Güney’deki vatandaşların burada alışveriş yapması bu dengeyi bulmakta zorluklar yaşatıyor. Bunu da önümüzdeki süreçte ilgili kurum ve paydaşlar bir araya çözecektir” ifadelerini kullandı.

OSB Yasası’na da dikkat çeken Kelle, “Tarımsal sanayiyi ön plana çıkaracak, raf ömrünü uzatacak yatırımlara hayat buldurmalıyız. Bu yatırımlar hükümet politikamızda da yer almaktadır. Bu adımlar tarımsal sanayi noktasında olmazsa olmazlarımızdan biridir” dedi.

“BEKARA KARI BOŞAMAK KOLAYDIR”

Muhalefetin tarım alanındaki eleştirilerine Kelle “Eleştirmek kolaydır. Dışarıdan baktığımızda bu durum bekara karı boşamak kolaydır gibidir. Her şey dört dörtlük olacak demek mümkün değil. Ama hiçbir bakan mevcut sektör temsilcileri ile görüşmeden, istişare etmeden herhangi bir faaliyette bulunmaz” yanıtını verdi.

Geçmiş yıllara oranla Tarım Bakanlığı bütçesinin büyüdüğünü fakat üreticinin girdi maliyetlerinin de yükseldiğine işaret eden Kelle, bu alanda üreticiye destekler verildiğini söyledi.

“Tarımı üstü açık bir fabrika gibi düşünün” diyen Kelle, yasalarla üreticinin önünü açmak için hükümetin çalışmalarını yürüttüğünü dile getirdi.

“REKLAMIMIZI TAM YAPAMADIK”

25 Haziran’da gerçekleştirilecek ara seçimler için de değerlendirmelerde bulunan Kelle, “UBP burada seçimi rahatlıkla kazanacak ve 24 olan vekil sayını 25’e çıkaracaktır” dedi.

Hükümetin başarılı işlere imza attığını fakat bunu halka tam yaparak gösteremediğini kaydeden Kelle, “50’ye yakın birçok önemli yasa hayat bulmuştur. Karşılığının 25 Haziran’da alacağızdır. Reklamımızı tam yapamamış olabiliriz ama bu yasalar halka direkt yansıyan yasalardı” diye konuştu.

“AMAÇ MODERN VE ÇAĞDAŞ TÜZÜĞE SAHİP OLMAK”

UBP’deki tüzük çalışmaları hakkında da bilgi veren Kelle, “Tüzük değişikliğinin gerekli olduğunu ve bu bağlamda çalışmalar yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Sayın Başbakanımızda bunu parti üyeleri ile paylaştı ve sözünü verdi. Yine Sayın Başbakan sözünü tutuyor. Elbette tartışmalar olacak. Hepimizin ortak kaygısı modern ve çağdaş bir tüzüğe sahip olmaktır” ifadelerini kullandı

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin KKTC’de herhangi bir kabine değişikliği yaratır mı sorusu üzerine Kelle, “Ülkemizde herhangi bir kabine değişikliğinin Türkiye’ye bağlanması doğru değildir. Sayın Başbakanımızın uhdesinde olan bir icraattır. Gerek duyduğu takdirde yapacaksa bir değişim yapabilir. Ama ben böyle bir değişimin söz konusu olmadığını biliyorum. Bunun Türkiye’ye bağlanması bizim muhaliflerimizden tarafından yıpratmaya yönelik söylemlerdir” diyerek yanıtladı.