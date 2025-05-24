Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Partimiz istişare ziyaretlerine devam ediyor. Bu hafta sonu Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde vatandaşlarımızla bir araya gelip sorunlarını dinledik, istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sn.Ünal Üstel ile birlikte Güzelyurt ve Lefke ilçe binalarında halkımız tarafından büyük bir ilgi ve coşku ile karşılandık. Her hafta sonu vatandaşlarımızın ziyaretine gitmeye, Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğini vermeye devam edeceğiz.”