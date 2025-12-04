Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta polis ekipleri tarafından 20.00–24.00 saatleri arasında geniş kapsamlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Üç ilçede yapılan kontrollerde çok sayıda iş yeri denetlenirken, toplam 19 kişi ikamet izinsiz oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise yüzlerce sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi.

Gazimağusa’da 1 kişi tutuklandı, 303 sürücüye işlem yapıldı

Gazimağusa’da eğlence mekanları, marketler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu bölgeler kontrol edildi. Ülkede yasal statüsü olmadığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise 1.050 araç sürücüsü kontrol edildi; 106 hız, 62 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 12 muayenesiz araç, 42 trafik levhalarına uymama ve diğer ihlallerle birlikte toplam 303 sürücüye yasal işlem yapıldı.

Girne’de 18 kişi tutuklandı, 232 sürücüye işlem – 21 araç trafikten men

Girne’de oteller, pansiyonlar, gece kulüpleri ve halkın yoğun olduğu alanlarda yapılan kontrollerde, ikamet izni olmadan ülkede bulunduğu tespit edilen 18 kişi tutuklandı. Trafikte 1.605 sürücü denetlenirken, 41 hız, 22 ışık ihlali, 12 sigortasız araç, 3 alkollü sürüş ve diğer suçlarla birlikte toplam 232 sürücü rapor edildi. Ayrıca 21 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta olumsuzluk yok, trafikte 85 sürücüye işlem

Güzelyurt’ta işletmelere yönelik yapılan asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik kontrollerinde ise 480 araç sürücüsü denetlendi; 20 hız, 10 emniyet kemeri ihlali ve diğer suçlarla beraber toplam 85 sürücü hakkında işlem yapıldı. Bir araç trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, benzer denetimlerin halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devam edeceğini açıkladı.