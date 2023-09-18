KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Cihangir’in kuzeyine, Beyköy ve Gökhan’a elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Cihangir’in kuzeyine, Beyköy ve Gökhan’a elektrik verilemeyecek.
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