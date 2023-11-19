“Türkiye Anadolu Aşçılar Federasyonu ” ve “Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği” öncülüğünde gerçekleşen 4. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Uluslararası Final Üniversitesi gastronomi ve mutfak sanatları bölümü temsil etti.



36 ülkeden, 46 kategoride yüzlerce şef ve şef adayı yarıştığı ve 4 gün süren etkinlik kapsamında seminer, panel, sunum, forum yanında Dünya gastronomi dünyası yıldızlarının, profesyonel şeflerin, gastronomi ve mutfak sanatları akademisyenlerinin, turizm sektörü yöneticileri ve gastronomi sektöründe hizmet veren firmaların buluştuğu dev bir platform oluşturuldu.

Gastro Antalya 2023, yarışmalarında Kuzey Kıbrıs'tan katılan tek üniversite olan ve uluslararası yarışmalarda bir çok ödül ve dereceyesi bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri farklı kategorilerde 3 altın madalya ve 4 gümüş madalya kazanarak başarı elde ettiler.

Kemal Ferit, Dervişe Demir ve Selim Yeşilpınar'ın öncülüğünde yarışmaya katılan öğrencilerin almış olduğu ödüller şöyle:

Baran Savga Balık tabağı altın madalya.

Eylül Arabul Makarna tabağı altın madalya.

Sevda Aslan Ana yemek tabağı altın madalya.

Busenaz Yıldır tatlı tabağı gümüş madalya.

Eylül Arabul, Sevda Aslan, Busenaz Yıldır takım yarışmasında 3 gümüş madalya.

