Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa katıldı.

Bakan Arıklı, Ercan Havalimanı’nın yeni binası için bir kez daha tarih vererek, 15 Haziran’a işaret etti.

25 Haziran ara seçiminin ardından da açılışın yapılabileceğini belirten Arıklı, açılışın Türkiye’nin yeni seçilecek Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağının altını çizdi.

TAŞ YAPI İLE BORÇ NEDENİYLE PROTOKOL İMZALANACAK

Terminal binasındaki teknik birtakım aksaklıkların giderildiğini de ifade eden Arıklı, havalimanının işletmecisi Taş Yapı firmasına bir miktar borç olduğunu söyledi,

“Protokol imzalamamız gerekiyor. Sanıyorum ki önümüzdeki hafta imzalayacağız” diyen Arıklı, “Cebimizden para çıkmayacak, gelirimizden vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası