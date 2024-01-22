Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’de kayıtlı taşımacıların güneye geçmelerini kısıtlayıcı önlemlerine karşılık açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kayıtlı taşımacıların Güney Kıbrıs’a geçişlerini kısıtlayıcı birtakım düzenlemeler yapmakta olduğu bilgimize gelmiştir. Bakanlık olarak bu konuda gereken takibi yaparken, sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptığımızı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin atacağı adımlara göre, mütekabiliyet esasları içerisinde gereken tedbirleri alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.