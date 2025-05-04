Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.05.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İskele’de Long Beach bölgesinde, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, yüzünde maske ve ellerinde eldiven takılı şekilde, tasarrufunda bulunan hırsızlık maksatlı ev açmaya yarayan çeşitli aletler ile ağaçlar arasında gizlenmiş olarak tespit edilen H.A.(E-41) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma ve gerçekleştirilen “Kod-Adı Long Beach Operasyonu” kapsamında, H.A.’nın tespit edildiği bölgede ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, bahse konu şahsın 09.05.2023-03.05.2025 tarihleri arasında İskele bölgesinde açıp girdiği birçok ikametgah içerisinden çalmış olduğu; bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ile toplam 32 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yüklü miktarda döviz ve TL cinsi para, muhtelif ziynet eşyaları ile değişik modellerde birçok güneş gözlükleri, saatler, alkollü içkiler, elektronik cihazlar ve ev eşyaları bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan P.G.(K-39) ve M.G.(E-52) de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.