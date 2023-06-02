Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli bugün ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava diğer günler genellikle açık ve az bulutlu olacak.

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Hava sıcaklıkları ise, nispeten yükselerek, genellikle iç kesimler ve sahillerde 30 - 33 ºC  dolaylarında seyredecek.  

Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise batılı yönlerden orta  kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.