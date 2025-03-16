Polisin açıklaması şöyle:



16.03.2025 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, Ercan Havalimanında, KKTC'ye giriş yapan Ö.A.(K-36)'ya Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanilan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.