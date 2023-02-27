Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, KKTC’ye yerleşmeye gelenlerin araçlarında yaş sınırlaması kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:

“Yerleşmeye gelen kişinin binek otomobiline, mutat olmayan aracına, motorlu karavanına veya motosikletine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük Limanlarına geldiği tarihten önce kendi adına kayıtlı olması halinde, bu Tüzüğün 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasındaki beş yaş sınırı kuralı uygulanmaz ve yerleşmeye gelen kişi, beş yaşından küçük veya büyük olan kendi adına kayıtlı binek otomobilini, mutat olmayan aracını, motorlu karavanını veya motosikletini bu madde kurallarına göre ithal edebilir.”