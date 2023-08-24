Söyleşiye CTP Mağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Yerel Yönetimler’den sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Tolga Özsağlam ile eski Genel Başkan Ferdi Sabit Soyer de katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, belediyeyi 180 milyon TL borçla deviraldıklarını, 18 Ağustos 2023 itibarıyla bu borcu 110 milyon TL’ye indirdiklerini açıkladı.

Geçmişte belediye çalışanlarının maaşlarının ne gün ödeneceğini bilmediğini, göreve gelmeleriyle birlikte ilk günden itibaren maaşların günü gününe ödendiğine dikkat çeken Uluçay, yine çalışanların sosyal sigorta yatırımlarını tamamladıklarını, İhtiyat Sandığı yatırımlarının da yılbaşına kadar tamamlanacağını bildirdi.

Göreve gelmeleriyle 100’lerce personelin görevsiz olduklarını tespit ettiklerini anlatan Uluçay, görevi olmayan personele görevlendirmelerini yaptıklarını kaydetti.

-16 iş aracı alındı

Yaptıkları tasarruflardan elde ettikleri gelirle belediyeye 6’sı çöp kamyonu olmak üzere 16 adet iş aracı aldıkları anlatan Uluçay, son çıktıkları ihaleyle 2 dozer ve acil çöp toplama araçları alacaklarını, yılbaşına kadar da kentin temizlik sorununu çözmeyi hedeflediklerini açıkladı.

-“Belediye sadece peşin para ile alım yapabiliyordu”

Süleyman Uluçay, göreve geldiklerinde Mağusa esnafının sattığı malın parasını belediyeden alamayacağını düşündüğü için mal vermediğini, sadece peşin para ile belediyenin ihtiyaçlarını alabildiklerini bildirdi.

-“120’ye yakın köpeği rehabilite ettik… Su sayaçlarını sahiplerine ulaştırdık”

8 aylık sürede sadece borç ödeme ve personel sorunlarını giderme çalışmalarıyla kalmadıklarını anlatan Uluçay, esnek toplu taşımayı hayata geçirmek için gerekli adımları attıklarını, sahipsiz köpeklerle ilgili barınakta bir ameliyathane oluşturduklarını, rehabilitasyonlarıyla ilgili çalışma başlattıklarını, 3 ayda 120’ye yakın köpek rehabilite edildiğini, çip takıp, kulaklarına işaretleme yapıldığını bildirdi.

Uluçay, 2 yılda sahipsiz köpeklerin sayısını yarı yarıya azaltmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Su İşleri Birimi’nde 350 su sayacının ücretinin alınmasına rağmen, sayaç olmaması nedeniyle sahiplerinin hanelerine takılamadığını anlatan Uluçay, kendilerinin göreve geldikten sonra bu sayaçları alarak sahiplerinin hanelerine taktıklarını, yeni sayaç ihtiyacı için de aylık alımlar yaptıklarını açıkladı.

-“Festivalimiz yine lider festival olacak”

Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nin tüm Kıbrıs’ta olumlu hatıraları olan bir festival olduğuna dikkat çeken Uluçay, son yıllarda bu festivalin lider festival olma unvanından geriye düştüğünü, ancak önümüzdeki yıl liderliği yeniden almak için çalışmalara şimdiden başladıklarını açıkladı.

Kış aylarına da hazırlıkların başladığının altını çizen Uluçay, su baskınlarının yaşandığı Gülseren kavşağı, “Birsu yanı” ve “Köşe Kahvesi”nin bulunduğu noktalarda yaşanan sorunların giderilmesi için ihaleye çıktıklarını, ümitlerinin çalışmaların kış ayları başlamadan bitmesi yönünde olduğunu söyledi.