Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırıya uğrayan Gazimağusa Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu’nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Uluçay, Tuğcu’yu dün ve bugün hastanede ziyaret ettiğini belirterek, “Sağlık durumu çok şükür iyiye gidiyor” dedi.

Uluçay, “Hayatını tıp mesleğine ve halka hizmete adamış, çok değerli ve çalışkan bir doktor arkadaşımıza yapılan bu saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Tek tesellimiz sağlık durumunun iyi olması. Dr. Sadrettin Tuğcu’ya tekrardan geçmiş olsun diyorum…” ifadelerini kullandı.