Polonya, Litvanya, Kırgızistan, Bulgaristan ve Türkiye’yi temsilen ülkemizde misafir olan depremzede çocuklarının ve KKTC’yi temsilen de FOGEM dansçılarının katıldığı festivalde çocuklar ülkelerine ait geleneksel oyunları sergiliyor.

4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen programda İskele Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından İskele Kültür Evi’nde ağırlanan ekiplere hediyeler takdim edilirken, uluslararası ekipler de ülkelerinden getirdikleri hediyeleri sundu.

Evkaf tarafından 2015 yılında oluşturulan, çocukların gün içerisinde yapmış oldukları iyilikleri içerisine yazmaları için 6 farklı dilde basılan İyilik Günlükleri de uluslararası dansçılara hediye edildi.

8 Haziran Perşembe günü ise Evkaf bahçesinde Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter tarafından ağırlanan misafir öğrenciler, 452 yıldır iyilik medeniyetini yaşatan Evkaf bahçesine anlamlı bir anı bırakarak çiçek ektiler.