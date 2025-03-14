Başbakan Ünal Üstel, Cenevre öncesi gerçekleştirilen toplantı sonrasında kısa bir açıklamada bulundu.

Üstel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cenevre’ye Pazar günü gideceklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. İyi niyetli bir toplantı olarak görüyoruz. İki tarafı nasıl yakınlaştırabiliriz, ortak zeminde nerede buluşabiliriz, bunları ortaya koyacağız” dedi.

Enerji konusunun kritik bir mesele olduğunu vurgulayan Üstel, “Hem güneyde hem kuzeyde enerji sorunu var. Güney Kıbrıs’ın enterkonnekte sisteme dahil olması için uzun yollar katetmesi gerekiyor. Oysa Türkiye üzerinden hem düşük maliyetle hem de kısa sürede çözülebilir” ifadelerini kullandı.

Üstel, sektörlere yönelik baskılar yapıldığını ve insanların korkutulmaya çalışıldığını belirterek, “Zemin oluşturarak bundan sonraki görüşmeleri bu zeminde sürdürmeliyiz. İyi niyetle gidiyoruz ve ülkemize iyi bir neticeyle dönmeyi umuyoruz” diye konuştu.