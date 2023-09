Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada; kökleri TMT'ye dayanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın , şanlı tarihi ve vatan sevdasıyla her zaman sorumlulukla görevinin başında ve her daim Kıbrıs Türk halkının güvencesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:



"Adada barışın teminatı olan ve Kıbrıslı Türklerin huzur ve güvenliğini sağlamak için, günümüz teknolojisi ve imkanlarıyla donatılmış her türlü vazifeyi yerine getirme kabiliyetine sahip olan Güv.KK ve Mehmetçiğimiz her zaman güvencemiz olmuştur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve ona bağlı her kurum ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin adadaki varlığı Kıbrıs Türk halkı için çok önemli ve vazgeçilmezdir.

Anavatandan aldığımız güç ve destek ile KKTC olarak iki egemen ve eşit uluslararası statüde, Adada iki ayrı devletin varlığı temelindeki siyasetimizden taviz vermeden yolumuza devam ederken, Güv.KK yürüdüğümüz bu yoldaki en büyük güvencelerimizden bir tanesi olmaya devam edecektir. 20 Temmuz 1974 Barış ve Özgürlük Mücadelesi ile birlikte Anavatan Türkiye sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne barış ve huzur gelmiştir. Ülke olarak bizim her zaman birlikte hareket ettiğimiz ülke Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’dir ve bu böyle devam edecektir. Son olarak Pile Yiğitler Yolu’nda yaşananlar ve Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen 2022 Türkiye Raporu bize hem davamızda ne kadar haklı olduğumuzu hem de BM ve AP’nin Rum yanlısı tavrını bir kez daha göstermiştir. Gerek AP'nin Türkiye Cumhuriyeti’ni Kıbrıs'ta işgalci olarak gösteren ve federal çözümü empoze eden kararını gerekse BM’nin Pile’deki yanlı tutumu kınadığımı da belirtmek istiyorum.”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Osman Aytaç da kabulde bir konuşma yaparak, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler eşsizdir. Bunun daha iyi bir örneği yoktur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak atanmaktan dolayı son derece gururluyum” şeklinde konuştu.