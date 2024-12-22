Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Muğla ilinde Sağlık Bakanlığı’na ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli için taziye mesajı yayımladı.

Üstel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye'mizde, Muğla’da Sağlık Bakanlığı’na ait helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli aileleri, yakınları ve Türk milletine başsağlığı dilerim.”

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına duyulan minnettarlık bir kez daha vurgulandı.