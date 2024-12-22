Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Muğla ilinde Sağlık Bakanlığı’na ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli için taziye mesajı yayımladı.

Üstel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Zorla kapıyı kırdı, içeri girdi, kendisini uyaran kız arkadaşını darp etti! Zorla kapıyı kırdı, içeri girdi, kendisini uyaran kız arkadaşını darp etti!

“Anavatan Türkiye'mizde, Muğla’da Sağlık Bakanlığı’na ait helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli aileleri, yakınları ve Türk milletine başsağlığı dilerim.”

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına duyulan minnettarlık bir kez daha vurgulandı.