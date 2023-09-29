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Başbakan Üstel'in tam açıklaması şöyle:

Ayrıca Üstel, “Türkiye’nin ortaya koyduğu, bu dik duruş halkımıza güç ve güven vermektedir” şeklinde konuştu.

Üstel, MGK bildirisinde yer alan net ifadelerin Türkiye’nin, kayıtsız şartsız KKTC’nin yanında olacağının açık teyidi olduğunu ifade etti.

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