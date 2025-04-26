Katılım töreni, partinin Karaoğlanoğlu Örgüt binasında gerçekleşti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in de hazır bulunduğu törende, Dr. Paşaoğlu’na parti rozeti Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim tarafından takıldı.

Törende konuşan Ünal Üstel, “UBP, ülkesine ve halkına hizmet etmeyi ilke edinmiş, köklü bir partidir. Sayın Dr. Bekir Paşaoğlu’nun aramıza katılması, bu büyük aileyi daha da güçlendirmiştir. UBP, istikrarın ve kalkınmanın teminatıdır. Halkımızla birlikte yürümeye, büyümeye ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dr. Paşaoğlu da yaptığı konuşmada, “UBP çatısı altında halkımıza daha etkin ve yapıcı hizmet sunma şansı bulacağıma inanıyorum” dedi.