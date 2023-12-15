Başbakan Ünal Üstel, kabulde bir konuşma gerçekleştirerek ülke üretimine önemli katkıları bulunan Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetim kurulunu kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel; “Kıbrıs Türk toplumu üretimin değerini iyi bilen toplumlardandır. Kıbrıs Türk Halkı, üretimdeki ısrarlı tutumu ile yok olmaktan kurtulmuştur. Çünkü üretmeyen toplumlar, yok olmaya mahkumdur. Kıbrıs Türk Toplumu da 1974 öncesine kadar baskı ve zulüm görmüşse de üretimden asla kopmamıştır. Kooperatifçiliği gündeme getirip, elde ettiği gelirle ayakta durmayı başarmıştır. Sanayicimiz de tarihten ders çıkararak üretimin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlamıştır. Hükümet olarak bizler de bu bilinçle sanayicimize, üreticimize, turizmcimize elimizden gelen katkıyı verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Bugün sanayicilerin üretimden vazgeçmemesi için ve daha çok üretim yapabilmesi adına hükümet olarak gereken çalışmaları sürdürdüklerine de vurgu yapan Başbakan Üstel, “2024 yılı içerisinde üreticimize verdiğimiz desteği artırarak devam ettireceğiz. 2024 yılı bütçesi içerisinde de üretime ne kadar önem ve destek verdiğimizi görebilirsiniz. Yaşanan pandemi sürecinin ardından üreticimizin önemini hükümet olarak bir kez daha anladık. Bu yüzden yaşadığımız süreçlerin bir kez daha yaşanmaması adına üretimin daha çok artırılması için ve artırılırken de daha kaliteli ürünlerin hem iç piyasada hem de ihracata dönük üretilebilmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz " ifadelerini kullandı.

KAMACIOĞLU'NDAN ÜSTEL HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da kabulde yaptığı konuşmada; “Bu yıl Yerli Üretim Haftası nedeniyle, birçok yere ziyaret gerçekleştirerek farkındalığı artırmak ve bu haftanın önemini anlatmak istedik. Bu vesile ile hükümetimizin geçtiğimiz dönemde sanayiciye ciddi katkısı olduğunu belirtmek isterim. Üretime ve bizlere verdiğiniz destek çok önemlidir ve bu desteğin devamını bekliyoruz” dedi.